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Происшествия

Собянин заявил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

Собянин заявил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

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Два ударных беспилотника сбила противовоздушная оборона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Один аппарат уничтожен в районе Красногорска, другой – у Часцов, это Одинцовский городской округ. На место сразу же выехали спецслужбы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что основное внимание уделяют ситуации в Красногорске, а именно в Павшинской пойме. Там взрывной волной при падении БПЛА выбило окна в многоэтажке, также повредило автомобили. Среди жителей пострадавших нет. Местные власти уже провели обход квартир

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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