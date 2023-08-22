11:15Происшествия
Собянин заявил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО
Два ударных беспилотника сбила противовоздушная оборона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Один аппарат уничтожен в районе Красногорска, другой – у Часцов, это Одинцовский городской округ. На место сразу же выехали спецслужбы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что основное внимание уделяют ситуации в Красногорске, а именно в Павшинской пойме. Там взрывной волной при падении БПЛА выбило окна в многоэтажке, также повредило автомобили. Среди жителей пострадавших нет. Местные власти уже провели обход квартир
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.