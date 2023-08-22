Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде производство жизненно важных лекарств

Новый фармацевтический комплекс открыли в "Технополисе "Москва". В Зеленограде с конвейеров будут сходить 26 препаратов для лечения онкологии, аутоиммунных и астматических заболеваний.

Производство на заводе 21 августа запустили Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров. Как отметил мэр, в особой экономической зоне "Технополис "Москва" формируется один из самых мощных в России кластеров по производству современных лекарственных препаратов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.