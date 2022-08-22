Новости последнего часа: ситуация с лесным пожаром в Рязанской области остается сложной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация с лесным пожаром в Рязанской области остается сложной, сообщил Сергей Собянин.

Шведский производитель систем вентиляции Lindab ушел с российского рынка, заявили в компании.

Рынок акций РФ к вечеру продолжает подъем во главе с НОВАТЭКом. Об этом свидетельствуют данные торгов.