Собянин: Москва увеличила группировку для тушения лесных пожаров до 9 тыс человек

Москва увеличила группировку сил и средств для тушения пожаров в Рязанской области. В регион прибыли Сергей Собянин и замглавы МЧС Илья Денисов. Они облетели горящие леса на вертолете. Снимки опубликованы в телеграм-канале мэра.

С огнем в Рязанской области борются уже почти 9 тысяч человек. Дополнительно отправили 200 единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.