Собянин: задействованная в тушении лесных пожаров группировка увеличена до 9 тыс человек

Ситуация с пожарами в Рязанской области крайне сложная. Задействованная в тушении лесных пожаров под Рязанью группировка увеличена до 9 тысяч человек. Об этом заявил Сергей Собянин, он приехал в охваченный огнем регион. Мэр столицы назвал ситуацию сложной, а работу на месте – опасной. И в первую очередь он призвал спасти от огня рязанские деревни.

Основное тушение провели с вертолетов и самолетов, подчеркнул мэр. Кроме того, помощь в тушении МЧС оказали еще пять регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.