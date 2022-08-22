Новости последнего часа: тушение пожаров в Рязанской области ведут с самолетов и вертолето

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основное тушение в Рязанской области ведут с самолетов и вертолетов, заявил Сергей Собянин.

Раздачу воды организовали на восьми станциях столичного метро из-за жары, прокомментировал Дептранс.

Число случаев заражения оспой обезьян в Испании превысило шесть тысяч, сообщил Минздрав.