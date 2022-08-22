Собянин: Москва увеличила группировку спасателей для тушения лесных пожаров

Ситуация с пожарами в Рязанской области крайне сложная. Об этом заявил Сергей Собянин, он приехал в охваченный огнем регион. На месте увеличили группировку московских спасателей, отправили спецтехнику.

Основное тушение провели с вертолетов и самолетов, подчеркнул мэр. Кроме того, помощь в тушении МЧС оказали еще пять регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.