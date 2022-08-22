Новости последнего часа: лесные пожары в Рязанской области стали разгораться

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лесные пожары в Рязанской области стали разгораться, среди них есть верховые, сообщил Сергей Собянин.

Запах дыма от пожаров будет ощущаться в Москве вплоть до 25 августа. Такой прогноз сделали в Росгидромете.

Более десяти улиц и частично два района Сочи остались без воды из-за аварии, рассказали власти города.