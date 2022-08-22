Собянин: Москва увеличила группировку спасателей для тушения лесных пожаров

Пожары в Рязанской области еще не потушены. С огнем в области продолжили борьбу уже почти девять тысяч человек. Об увеличении группировки рассказал Сергей Собянин, он приехал в охваченный лесными пожарами регион.

Москва оказывает региону помощь – отправила спасателей и технику. Мэр столицы назвал ситуацию сложной, а работу на месте – опасной, и в первую очередь призвал спасти от огня рязанские деревни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.