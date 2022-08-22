Новости последнего часа: до 9 тыс человек отправили для тушения рязанских лесных пожаров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти до девяти тысяч человек увеличили группировку для тушения лесных пожаров в Рязанской области, сообщил Сергей Собянин.

МЧС привлекло к тушению пожаров в Рязанской области группировки сил из пяти регионов, заявили в ведомстве.

Ретейлеры просят исключить алкоголь из запретного списка на ввоз в РФ зарубежными перевозчиками, прокомментировали в АКОРТ.