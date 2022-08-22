Собянин: Москва увеличила группировку для тушения лесных пожаров до 9 тыс человек

С огнем в Рязанской области продолжили борьбу уже почти девять тысяч человек. Об увеличении группировки рассказал Сергей Собянин, он приехал в охваченный лесными пожарами регион.

Мэр Москвы заявил, что в первую очередь важно спасти рязанские деревни. Однако пока огонь разгорается, несмотря на принимаемые меры. Площадь большая, очагов много и есть труднодоступные для тушения места.

Собянин подчеркнул, что в регион отправили почти 9 тысяч спасателей и много техники, в том числе, вертолетов. Однако пока потушить не удается. А смог в Москве будет меньше по мере ликвидации пожаров. Столичные городские службы работают в усиленном режиме, постоянно мониторят состояние воздуха. Кроме того, город пристально следит за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.