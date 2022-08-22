Собянин: Москва увеличила группировку для тушения лесных пожаров до 9 тыс человек

С огнем в Рязанской области борются уже почти девять тысяч человек. Об увеличении группировки рассказал Сергей Собянин. Он приехал в охваченный лесными пожарами регион.

Мэр Москвы заявил, что пока огонь разгорается, несмотря на принимаемые меры. Площадь большая, очагов много и есть труднодоступные для тушения места. Собянин подчеркнул, что в регион отправили и спасателей, и много техники, в том числе вертолетов. Однако пока потушить не удается.

При этом смог в Москве будет меньше по мере ликвидации пожаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.