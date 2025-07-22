Собянин: в обновленном корпусе ГКБ имени Вересаева откроется родильный дом

В этом году в Москве планируют завершить модернизацию двух корпусов городской клинической больницы имени Вересаева. Как рассказал Сергей Собянин, в одном из зданий разместят новый роддом.

Он будет работать на территории многопрофильной больницы. Это позволит использовать все медицинские ресурсы учреждения. Здание соединено с другими корпусами подземным переходом, что упростит и ускорит перемещение пациентов.

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