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22 июля, 15:15

Мэр Москвы

Собянин: в обновленном корпусе ГКБ имени Вересаева откроется родильный дом

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В этом году в Москве планируют завершить модернизацию двух корпусов городской клинической больницы имени Вересаева. Как рассказал Сергей Собянин, в одном из зданий разместят новый роддом.

Он будет работать на территории многопрофильной больницы. Это позволит использовать все медицинские ресурсы учреждения. Здание соединено с другими корпусами подземным переходом, что упростит и ускорит перемещение пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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