Собянин: в Москве будет обновлено и создано более 1,5 тыс детских площадок

В Москве в этом году обновят и создадут около 800 спортивных и более 1,5 тысячи детских площадок. О ходе благоустройства дворов рассказал Сергей Собянин в своем блоге. Он отметил, что программа реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Детские площадки станут тематическими: в Бабушкинском районе появится комплекс в виде самолета, в Ивановском – игровые зоны с элементами водной тематики, а в Можайском на площадке установят мини-скалодром, горки и паутинки.

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