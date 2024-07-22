Новости часа: трамвайное движение на улице Сергия Радонежского будет восстановлено

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трамвайное движение на улице Сергия Радонежского будет восстановлено, рассказал Сергей Собянин.

В ТиНАО обновят инфраструктуру парков "Красная Пахра", "Сосны" и "Ручеек", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Театральный фестиваль проходит на Бульварном кольце, до 11 августа покажут 100 постановок, сообщает Агентство "Москва".

