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Новости

Новости

22 июля, 22:30

Новости

Новости часа: трамвайное движение на улице Сергия Радонежского будет восстановлено

Новости часа: трамвайное движение на улице Сергия Радонежского будет восстановлено

Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Собянин: спустя более 70 лет по улице Сергия Радонежского снова поедут трамваи

Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: спустя более 70 лет по улице Сергия Радонежского снова поедут трамваи

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Собянин: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Мэр Москвы объявил о начале реставрации фасадов дворца Н. А. Дурасова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трамвайное движение на улице Сергия Радонежского будет восстановлено, рассказал Сергей Собянин.

В ТиНАО обновят инфраструктуру парков "Красная Пахра", "Сосны" и "Ручеек", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Театральный фестиваль проходит на Бульварном кольце, до 11 августа покажут 100 постановок, сообщает Агентство "Москва".

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