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Новости

Новости

22 июля, 22:00

Новости

Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Собянин: спустя более 70 лет по улице Сергия Радонежского снова поедут трамваи

Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: спустя более 70 лет по улице Сергия Радонежского снова поедут трамваи

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Собянин: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Мэр Москвы объявил о начале реставрации фасадов дворца Н. А. Дурасова

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года, сообщил Сергей Собянин.

Сдвоенные "Сапсаны" будут ходить между Москвой и Санкт-Петербургом в конце июля и в августе, передает пресс-служба РЖД.

До 11 августа зрители увидят свыше 100 постановок в рамках фестиваля "Театральный бульвар", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

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