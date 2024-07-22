22 июля, 22:00Новости
Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года, сообщил Сергей Собянин.
Сдвоенные "Сапсаны" будут ходить между Москвой и Санкт-Петербургом в конце июля и в августе, передает пресс-служба РЖД.
До 11 августа зрители увидят свыше 100 постановок в рамках фестиваля "Театральный бульвар", говорится на портале мэра и правительства Москвы.