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Новости

Новости

22 июля, 20:00

Новости

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Собянин: спустя более 70 лет по улице Сергия Радонежского снова поедут трамваи

Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: спустя более 70 лет по улице Сергия Радонежского снова поедут трамваи

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Собянин: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Мэр Москвы объявил о начале реставрации фасадов дворца Н. А. Дурасова

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Собянин рассказал, как Москва помогает производителям выходить на новые рынки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Моспром" организовал для столичных компаний 10 мероприятий для выхода бизнеса на зарубежные рынки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сдвоенные "Сапсаны" будут ходить между Москвой и Санкт-Петербургом до августа, сообщили в РЖД.

В столице проходит фестиваль "Театральный бульвар", в котором участвуют более тысячи актеров, пишет портал мэра и правительства Москвы.

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