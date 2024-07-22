Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Моспром" организовал для столичных компаний 10 мероприятий для выхода бизнеса на зарубежные рынки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сдвоенные "Сапсаны" будут ходить между Москвой и Санкт-Петербургом до августа, сообщили в РЖД.

В столице проходит фестиваль "Театральный бульвар", в котором участвуют более тысячи актеров, пишет портал мэра и правительства Москвы.