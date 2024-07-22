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22 июля, 14:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Собянин: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Мэр Москвы объявил о начале реставрации фасадов дворца Н. А. Дурасова

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Собянин рассказал, как Москва помогает производителям выходить на новые рынки

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о восстановлении объектов культурного наследия

Собянин: число проектов комплексного развития территорий возросло до 236

Собянин рассказал о строительстве дороги к станции МЦД Кокошкино

Собянин: 24 объекта культнаследия восстановили инвесторы по городской программе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы комплексной реконструкций территорий. Благодаря этой программе в столице создадут более 760 тысяч рабочих мест.

Москвичи экономят почти 50% средств благодаря бесплатным пересадкам с МЦД на метро и МЦК, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Театральный бульвар" в Москве за неделю. Данные приводит столичный департамент культуры.

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