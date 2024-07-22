Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы комплексной реконструкций территорий. Благодаря этой программе в столице создадут более 760 тысяч рабочих мест.

Москвичи экономят почти 50% средств благодаря бесплатным пересадкам с МЦД на метро и МЦК, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Театральный бульвар" в Москве за неделю. Данные приводит столичный департамент культуры.