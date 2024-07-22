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Новости

22 июля, 13:45

Новости

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Мэр Москвы объявил о начале реставрации фасадов дворца Н. А. Дурасова

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Собянин рассказал, как Москва помогает производителям выходить на новые рынки

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о восстановлении объектов культурного наследия

Собянин: число проектов комплексного развития территорий возросло до 236

Собянин рассказал о строительстве дороги к станции МЦД Кокошкино

Собянин: 24 объекта культнаследия восстановили инвесторы по городской программе

Собянин рассказал о старте строительства дороги к станции МЦД-4 Кокошкино

Собянин: до 900 событий ежегодно проводят в столичном Доме музыки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По словам мэра Москвы, чтобы помочь производителям выйти на рынки дружественных стран, центр поддержки и развития экспорта "Моспром" в первом полугодии 2024 года организовал 10 мероприятий.

Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о непогоде.

Самый большой в Европе концертный комплекс начнут строить в "Острове мечты", рассказали в градостроительном комплексе.

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