22 июля, 13:45Новости
Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По словам мэра Москвы, чтобы помочь производителям выйти на рынки дружественных стран, центр поддержки и развития экспорта "Моспром" в первом полугодии 2024 года организовал 10 мероприятий.
Комплекс городского хозяйства предупредил жителей и гостей Москвы о непогоде.
Самый большой в Европе концертный комплекс начнут строить в "Острове мечты", рассказали в градостроительном комплексе.