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22 июля, 13:15

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Мэр Москвы объявил о начале реставрации фасадов дворца Н. А. Дурасова

Мэр Москвы объявил о начале реставрации фасадов дворца Н. А. Дурасова

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Как рассказал Сергей Собянин, мастера вернут прежний облик колоннам и белокаменным лестницам дворца Н. А. Дурасова в музее-усадьбе "Люблино". Кроме того, специалисты отреставрируют старинные окна и с исторической точностью восстановят утерянные элементы лепнины.

Известно, что за двухсотлетнюю историю в этом здании успели побывать школа, отделение милиции и дом культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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