Мэр Москвы объявил о начале реставрации фасадов дворца Н. А. Дурасова

Как рассказал Сергей Собянин, мастера вернут прежний облик колоннам и белокаменным лестницам дворца Н. А. Дурасова в музее-усадьбе "Люблино". Кроме того, специалисты отреставрируют старинные окна и с исторической точностью восстановят утерянные элементы лепнины.

Известно, что за двухсотлетнюю историю в этом здании успели побывать школа, отделение милиции и дом культуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.