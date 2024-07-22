22 июля, 13:00Новости
Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ. Мэр столицы отметил, что инвестиции в проекты комплексного развития территорий в Москве превысят 17 триллионов рублей.
Движение на участке Хохловского переулка будет ограничено с 25 июля на год, предупредил столичный Дептранс.
Более 100 киноплощадок будут доступны в Москве в августе в рамках недели кино. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.