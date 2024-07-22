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22 июля, 13:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ

Собянин рассказал, как Москва помогает производителям выходить на новые рынки

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о восстановлении объектов культурного наследия

Собянин: число проектов комплексного развития территорий возросло до 236

Собянин рассказал о строительстве дороги к станции МЦД Кокошкино

Собянин: 24 объекта культнаследия восстановили инвесторы по городской программе

Собянин рассказал о старте строительства дороги к станции МЦД-4 Кокошкино

Собянин: до 900 событий ежегодно проводят в столичном Доме музыки

Собянин: у причалов Кутузовский и Сити-Багратион обустроят пешеходные зоны

Сергей Собянин рассказал, как преобразятся причалы Кутузовский и Сити-Багратион

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин подвел итоги четырех лет работы программы КРТ. Мэр столицы отметил, что инвестиции в проекты комплексного развития территорий в Москве превысят 17 триллионов рублей.

Движение на участке Хохловского переулка будет ограничено с 25 июля на год, предупредил столичный Дептранс.

Более 100 киноплощадок будут доступны в Москве в августе в рамках недели кино. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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