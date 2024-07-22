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22 июля, 11:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о восстановлении объектов культурного наследия

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о восстановлении объектов культурного наследия

Собянин: число проектов комплексного развития территорий возросло до 236

Собянин рассказал о строительстве дороги к станции МЦД Кокошкино

Собянин: 24 объекта культнаследия восстановили инвесторы по городской программе

Собянин рассказал о старте строительства дороги к станции МЦД-4 Кокошкино

Собянин: до 900 событий ежегодно проводят в столичном Доме музыки

Собянин: у причалов Кутузовский и Сити-Багратион обустроят пешеходные зоны

Сергей Собянин рассказал, как преобразятся причалы Кутузовский и Сити-Багратион

Собянин рассказал о применяемых технологиях при проектировании и строительстве метро

Собянин рассказал о применяемых технологиях при проектировании и строительстве метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы восстановили 24 объекта культурного наследия в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пассажирский причал Сетунь отремонтировали на западе Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Выставку столичного образования откроют в Гостином Дворе в Москве, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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