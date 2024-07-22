Новости часа: Сергей Собянин рассказал о восстановлении объектов культурного наследия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы восстановили 24 объекта культурного наследия в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пассажирский причал Сетунь отремонтировали на западе Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Выставку столичного образования откроют в Гостином Дворе в Москве, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.