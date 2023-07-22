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Москва активно развивает производство беспилотников – Собянин
Москва активно развивает производство беспилотников. Главная задача состоит в создании необходимого уровня технологического суверенитета. Об этом сказал Сергей Собянин.
Так, на территории индустриального парка "Руднево" уже работает Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Кроме того, летом город подписал соглашения о сотрудничестве с 11 регионами страны, с которыми будет проводить совместные испытания.
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