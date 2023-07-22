Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Новости

Москва активно развивает производство беспилотников – Собянин

Москва активно развивает производство беспилотников – Собянин

Собянин рассказал о развитии четырех районов на юге Москвы

Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Собянин объявил о планах строительства нового корпуса НИИ им Склифосовского

Собянин рассказал о применении ТИМ в ходе реализации программы реновации

Собянин рассказал о начале работы сервиса "Мой питомец" на портале mos.ru

Собянин: на месте устаревших корпусов Склифа появится современный медицинский комплекс

Собянин рассказал о применении технологии информационного моделирования в ходе реновации

Новости часа: российская ПВО перехватила 16 снарядов HIMARS в зоне СВО

Собянин рассказал о применении технологии информационного моделирования в ходе реновации

Москва активно развивает производство беспилотников. Главная задача состоит в создании необходимого уровня технологического суверенитета. Об этом сказал Сергей Собянин.

Так, на территории индустриального парка "Руднево" уже работает Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Кроме того, летом город подписал соглашения о сотрудничестве с 11 регионами страны, с которыми будет проводить совместные испытания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика