Москва стала лидером по числу победителей конкурса "Большая перемена" среди 5–7-х классов

Москва стала лидером по числу победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди 5–7-х классов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Он поздравил столичных школьников, которые показали высокие результаты. А это свыше 30 человек. 14 из них стали победителями во второй раз.

"Большая перемена" – это проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Участие в конкурсе, как отметил Собянин, помогает ребятам проявить свои таланты и активную жизненную позицию, а заодно, определиться с будущей профессией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.