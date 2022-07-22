Собянин утвердил основные направления повышения финансовой грамотности москвичей

Правительство столицы утвердило основные направления повышения финансовой грамотности москвичей. Постановление подписал Сергей Собянин.



В последние годы городские власти в партнерстве с Минфином, Банком России, ФНС и ведущими вузами реализуют просветительские и образовательные программы по повышению финансовой грамотности. Особое внимание уделяется нескольким темам. Это защита от финансового мошенничества, в том числе в интернете, а также получение налоговых вычетов, безопасность личных сбережений и планирование семейного бюджета.

В столице регулярно проводят фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. В прошлом году в нем приняли участи 174 тысячи человек. Это в восемь раз больше, чем пять лет назад. В разных районах города проходят дни финансовой грамотности. В том числе активно реализуются проекты для старшего поколения москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.