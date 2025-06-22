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Новости

22 июня, 20:30

Мэр Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 июня

Собянин: поддерживать работу инфраструктуры помогают собственные производства

Собянин: получать соцподдержку в Москве стало проще и быстрее

Сергей Собянин обратился к москвичам в День памяти и скорби

Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

Сергей Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии метро

Собянин провел технический запуск участка метро от "Новаторской" до "ЗИЛ"

Сергей Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии метро

Сергей Собянин запустил еще один участок Троицкой линии в техническом режиме

Сергей Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 22 июня.

Сергей Собянин обратился к москвичам в День памяти и скорби. Мэр столицы напомнил, что около 400 тысяч москвичей не вернулись домой – почти каждый второй из ушедших на фронт. Собянин призвал не забывать о подвиге победителей и склонить головы перед памятью погибших.

На Красной площади открылся иммерсивный музей под открытым небом. Посетителям представят исторические экспонаты, которые помогут погрузиться в атмосферу июня 1945 года.

В новых учебниках истории удалось избавиться от многих ложных посылов, которые были в старых изданиях. Об этом сообщил председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента РФ Владимир Мединский. Он также отметил, что новые издания стали удобнее для подготовки к ЕГЭ.

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мэр МосквыобществовидеоЕкатерина Фоменко

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