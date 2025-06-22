Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 22 июня.

Сергей Собянин обратился к москвичам в День памяти и скорби. Мэр столицы напомнил, что около 400 тысяч москвичей не вернулись домой – почти каждый второй из ушедших на фронт. Собянин призвал не забывать о подвиге победителей и склонить головы перед памятью погибших.

На Красной площади открылся иммерсивный музей под открытым небом. Посетителям представят исторические экспонаты, которые помогут погрузиться в атмосферу июня 1945 года.

В новых учебниках истории удалось избавиться от многих ложных посылов, которые были в старых изданиях. Об этом сообщил председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента РФ Владимир Мединский. Он также отметил, что новые издания стали удобнее для подготовки к ЕГЭ.