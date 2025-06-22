Сергей Собянин обратился к москвичам в День памяти и скорби

Фашистская Германия вероломно напала на нашу страну 22 июня 84 года назад. Сергей Собянин в День памяти и скорби опубликовал обращение к москвичам.

Мэр написал, что весь народ встал на защиту родной земли. По его словам, Победа была завоевана ценой десятков миллионов жизней. Сергей Собянин напомнил о том, что 400 тысяч москвичей не вернулись домой. Это почти каждый второй из ушедших на фронт.

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