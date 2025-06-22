22 июня, 09:30Мэр Москвы
Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ
В Москве начался отбор резидентов новых кластеров научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы". Об этом в своем телеграмм канале рассказал Сергей Собянин.
Стать резидентом новых кластеров могут организации, занимающиеся научными проектами в приоритетных для страны направлениях. При отборе оценивать будут значимость компании для российской экономики, в том числе вклад в развитие технологического сектора столицы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.