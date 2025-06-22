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22 июня, 09:30

Мэр Москвы

Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

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В Москве начался отбор резидентов новых кластеров научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы". Об этом в своем телеграмм канале рассказал Сергей Собянин.

Стать резидентом новых кластеров могут организации, занимающиеся научными проектами в приоритетных для страны направлениях. При отборе оценивать будут значимость компании для российской экономики, в том числе вклад в развитие технологического сектора столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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