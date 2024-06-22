22 июня, 14:15Новости
Собянин рассказал о развитии улично-дорожной инфраструктуры Москвы
О развитии улично-дорожной инфраструктуры Москвы рассказал Сергей Собянин. В планах уже в сентябре открыть городской вокзал у станции "Рассказовка" Солнцевской линии метро, который улучшит транспортное обслуживание прилегающих районов.
На востоке столицы строят многоуровневую развязку на пересечении Открытого шоссе и скоростного диаметра. Она значительно повысит доступность районов Богородское и Метрогородок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.