Собянин рассказал о развитии улично-дорожной инфраструктуры Москвы

О развитии улично-дорожной инфраструктуры Москвы рассказал Сергей Собянин. В планах уже в сентябре открыть городской вокзал у станции "Рассказовка" Солнцевской линии метро, который улучшит транспортное обслуживание прилегающих районов.

На востоке столицы строят многоуровневую развязку на пересечении Открытого шоссе и скоростного диаметра. Она значительно повысит доступность районов Богородское и Метрогородок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

