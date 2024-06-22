22 июня, 12:15Новости
Собянин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны в День памяти и скорби
Люди проявили массовый героизм и стойкость во время Великой Отечественной войны, отметил в своем послании ветеранам ко Дню памяти и скорби Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что война унесла десятки миллионов жизней, боль невосполнимой утраты вошла в каждую семью. Сейчас, по его словам, жители бережно хранят память о защитниках Отчизны и передают это наследие следующим поколениям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.