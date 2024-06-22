Собянин рассказал о строительстве дорог в Москве

Власти Москвы продолжают работы по улучшению улично-дорожной инфраструктуры столицы. Например, на востоке идет строительство многоуровневой развязки на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра.

Как сообщил Сергей Собянин, это значительно улучшит доступность районов Богородское и Метрогородок. Также специалисты обновляют участок Киевского шоссе рядом с поселком Селятино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

