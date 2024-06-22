Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 11:15

Новости

Собянин рассказал о строительстве дорог в Москве

Собянин рассказал о строительстве дорог в Москве

Собянин: транспортная доступность Богородского и Метрогородка будет улучшена

Сергей Собянин рассказал о строительстве поликлиник по новому стандарту

Собянин направил послание ветеранам в День памяти и скорби

Новости часа: акция ко Дню памяти и скорби прошла в парке "Музеон"

Новости часа: первые 4 станции Троицкой линии начнут работу в сентябре 2024-го

Новости часа: свыше 90 программ допобразования для врачей внедрили в центре Депздрава

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Проведен технический пуск первого участка Троицкой линии метро – Собянин

Новости часа: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Власти Москвы продолжают работы по улучшению улично-дорожной инфраструктуры столицы. Например, на востоке идет строительство многоуровневой развязки на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра.

Как сообщил Сергей Собянин, это значительно улучшит доступность районов Богородское и Метрогородок. Также специалисты обновляют участок Киевского шоссе рядом с поселком Селятино. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоДарья ТащинаВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика