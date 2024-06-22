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Новости

22 июня, 11:15

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Собянин: транспортная доступность Богородского и Метрогородка будет улучшена

Собянин: транспортная доступность Богородского и Метрогородка будет улучшена

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На востоке Москвы появится многоуровневая развязка, которая позволит улучшить доступность районов Богородское и Метрогородок. Она будет находиться на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра.

Сергей Собянин отметил, что специалисты продолжают улучшать и другие улично-дорожные инфраструктуры столицы. Например, сейчас возводится эстакада над Киевским шоссе, а в сентябре 2024 года завершится строительство транспортного узла у станции "Рассказовка" Солнцевской линии метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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