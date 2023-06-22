Новости часа: создание шести флагманских центров больниц завершат до конца 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Создание шести флагманских центров городских больниц завершат до конца 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

У пассажиров потерянного в Атлантике батискафа воздуха осталось примерно на 1,5 часа. Таковы расчеты экспертов.

Ливни и грозы придут в некоторые районы Москвы вечером 22 июня. Об этом сообщили столичные метеорологи.