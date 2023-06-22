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Общество

Новости часа: создание шести флагманских центров больниц завершат до конца 2023 года

Новости часа: создание шести флагманских центров больниц завершат до конца 2023 года

Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров городских больниц

Собянин: Москва выделит грант на проекты научных исследований для потребностей мегаполиса

Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров городских больниц

Более 140 тыс человек пользуются платформой инновационного кластера Москвы – Собянин

Владимир Путин наградил Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы

Новости часа: Путин заявил, что в РФ будут форсировать поставки ударных БПЛА в войска

Новости часа: завершено строительство участков южного направления МСД на полгода раньше

Новости часа: Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Создание шести флагманских центров городских больниц завершат до конца 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

У пассажиров потерянного в Атлантике батискафа воздуха осталось примерно на 1,5 часа. Таковы расчеты экспертов.

Ливни и грозы придут в некоторые районы Москвы вечером 22 июня. Об этом сообщили столичные метеорологи.

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