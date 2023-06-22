Собянин: Москва выделит грант на проекты научных исследований для потребностей мегаполиса

Российский научный фонд получит от города грант на поддержку исследований столичных ученых. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам мэра, профинансируют проекты победителей ежегодного конкурса, который проводят среди малых научных коллективов. Они должны представить работы по направлениям, которые в приоритете для потребностей города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.