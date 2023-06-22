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Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров городских больниц

Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров городских больниц

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В Москве до конца 2023 года завершат создание шести флагманских центров городских больниц. Об этом в личном блоге написал Сергей Собянин.

Открытие больниц радикально изменит привычный облик городского здравоохранения, отметил мэр. Первые две уже приступили к работе: в январе открылся центр в больнице имени Вересаева, а еще один центр – в НИИ Склифосовского – начал принимать пациентов в марте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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