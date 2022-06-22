Собянин напомнил москвичам о сервисе "Вызов мастера" на портале mos.ru

Сергей Собянин напомнил москвичам о сервисе "Вызов мастера", который разработали на портале mos.ru. О сервисе мэр города рассказал в своем телеграм-канале.

Сервис позволит быстро вызвать мастеров для ремонта поломок в подъездах жилых домов. Жители столицы смогут оформить онлайн-заявку, чтобы решить вопрос с неработающими лифтами, некачественным содержанием подъездов или засором в мусоропроводе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.