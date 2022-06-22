Новости последнего часа: День города в Москве отметят 10 и 11 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. День города в Москве отметят 10 и 11 сентября. Формат праздника зависит от эпидобстановки, сообщил Сергей Собянин.

Место для площади ЛНР в столице выберут в ходе онлайн-голосования. Об этом заявили власти города.

В Южной Корее подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян. Речь идет о жителе страны, который 21 июня вернулся из поездки в Германию.