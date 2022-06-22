Новости последнего часа: в Москве планируют открыть 10 станций МЦД в 2022 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, 10 станций МЦД заработают в Москве до конца 2022 года. Семь платформ откроют после реконструкции, а остальные три – после строительных работ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Северо-Восточный округ Москвы лидирует по количеству районов, где жители переезжают по программе реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, переезды ведутся в 72 районах.

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 30 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства. Под ограничениями остаются воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

