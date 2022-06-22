День города в Москве отпразднуют 10 и 11 сентября

В 2022 году столице исполнится 875 лет. Праздничные мероприятия запланированы на 10 и 11 сентября.

Как рассказал Сергей Собянин, пока точно не решено, в каком формате пройдут торжества. Все будет зависеть от фактической эпидемиологической ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.