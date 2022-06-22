Собянин рассказал о новых станциях МЦД, которые заработают до конца 2022 года

Десять станций МЦД заработают в Москве до конца 2022 года. Семь платформ откроют после реконструкции, а остальные три – после строительных работ. Об этом на своем официальном сайте рассказал Сергей Собянин.

Станции Минская и Толстопальцево войдут в МЦД-4. Благодаря этим станциям жители ТиНАО и Подмосковья получат возможность быстро добираться до центра столицы. О будущих альтернативных маршрутах – в эфире телеканала Москва 24.