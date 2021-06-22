Собянин принял решение о продолжении программы оплачиваемых стажировок для подростков

В Москве продлили программу оплачиваемых стажировок для подростков "Лето в новом формате". Она подходит для молодежи с 14 до 18 лет. Постановление подписал Сергей Собянин.

В этом году стажировки пройдут с 5 июля по 6 августа. Программа рассчитана на 20 дней. Это четыре методических дня на базе центра "Моя карьера" и 16 дней практики, где можно познакомиться с разными профессиями. Подростков примут 435 государственных и коммерческих компаний. Работа рассчитана на 4 часа в день. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.