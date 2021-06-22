Посещать кафе и рестораны Москвы с 28 июня смогут посетители, имеющие защиту от COVID-19

С понедельника, 28 июня, посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Кафе и рестораны будут доступны тем, кто прошел вакцинацию, переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом.