Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 18:15

Общество

Новости часа: более 250 компаний Москвы представят товары за рубежом в 2024 году

Новости часа: более 250 компаний Москвы представят товары за рубежом в 2024 году

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

Новости часа: почти 6 млн туристов посетили Москву в первом квартале 2024 года

Новости часа: центр госуслуг в столичном Лианозове переедет в новое здание

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

Мэр Москвы сообщил об открытии на Russpass раздела о летнем отдыхе в столице

Собянин: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

Новости часа: центр госуслуг в Лианозове переедет в новое здание до конца 2024 года

Собянин: центр госуслуг в Лианозове переедет в новое здание до конца года

Новости часа: почти 6 млн туристов посетили Москву в первом квартале 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 250 московских компаний представят свои товары на зарубежных выставках в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москомархитектура представила на выставке "АРХ Москва" проекты трех крупнейших кампусов. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

В выходные воздух в Москве может прогреться до 28 градусов. В субботу, 25 мая, осадков не ожидается, а в воскресенье, 26 мая, прогнозируются кратковременные дожди, сообщили синоптики.

Читайте также
мэр Москвыэкономикагородобществопогодавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика