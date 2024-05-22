Новости часа: более 250 компаний Москвы представят товары за рубежом в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 250 московских компаний представят свои товары на зарубежных выставках в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москомархитектура представила на выставке "АРХ Москва" проекты трех крупнейших кампусов. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

В выходные воздух в Москве может прогреться до 28 градусов. В субботу, 25 мая, осадков не ожидается, а в воскресенье, 26 мая, прогнозируются кратковременные дожди, сообщили синоптики.