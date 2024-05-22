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Новости

22 мая, 16:45

Общество

Новости часа: почти 6 млн туристов посетили Москву в первом квартале 2024 года

Новости часа: почти 6 млн туристов посетили Москву в первом квартале 2024 года

Новости часа: центр госуслуг в столичном Лианозове переедет в новое здание

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

Мэр Москвы сообщил об открытии на Russpass раздела о летнем отдыхе в столице

Собянин: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

Новости часа: центр госуслуг в Лианозове переедет в новое здание до конца 2024 года

Собянин: центр госуслуг в Лианозове переедет в новое здание до конца года

Новости часа: почти 6 млн туристов посетили Москву в первом квартале 2024 года

Собянин пригласил москвичей на новую экспозицию о цифровизации Москвы на ВДНХ

Собянин: на Russpass открылся раздел с идеями для летнего отдыха в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 6 миллионов туристов посетили Москву в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По программе реновации в столице расселили 74 дома с начала 2024 года. Об этом сообщил департамент градостроительной политики.

До 28 градусов обещают в Москве в выходные. В субботу, 25 мая, осадков не ожидается, а в воскресенье, 26 мая, прогнозируются кратковременные дожди, сообщили синоптики.

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