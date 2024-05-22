22 мая, 16:00Новости
Новости часа: центр госуслуг в столичном Лианозове переедет в новое здание
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр госуслуг в столичном Лианозове до конца 2024 года переедет в новое здание. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Работа наземного транспорта в семи округах Москвы изменится с 23 и 25 мая. Об этом предупредил заммэра Максим Ликсутов.
Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Московском регионе в пятницу, 24 мая. Об этом рассказали синоптики.