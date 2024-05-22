Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более шести тысяч учеников стали призерами столичной олимпиады школьников. Об этом заявил Сергей Собянин.

Искусственный интеллект помог врачам поставить 14 миллионов предварительных диагнозов, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По прогнозам синоптиков, 23 и 24 мая в Москве будет не более 20 градусов.