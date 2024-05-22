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Новости

22 мая, 14:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

Мэр Москвы сообщил об открытии на Russpass раздела о летнем отдыхе в столице

Собянин: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

Новости часа: центр госуслуг в Лианозове переедет в новое здание до конца 2024 года

Собянин: центр госуслуг в Лианозове переедет в новое здание до конца года

Новости часа: почти 6 млн туристов посетили Москву в первом квартале 2024 года

Собянин пригласил москвичей на новую экспозицию о цифровизации Москвы на ВДНХ

Собянин: на Russpass открылся раздел с идеями для летнего отдыха в Москве

Собянин: призерам финала Московской олимпиады школьников вузы предоставят льготы

Собянин: в майские праздники Москву посетили 2,2 млн туристов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более шести тысяч учеников стали призерами столичной олимпиады школьников. Об этом заявил Сергей Собянин.

Искусственный интеллект помог врачам поставить 14 миллионов предварительных диагнозов, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По прогнозам синоптиков, 23 и 24 мая в Москве будет не более 20 градусов.

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