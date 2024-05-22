Новости часа: центр госуслуг в Лианозове переедет в новое здание до конца 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр "Мои Документы" в столичном Лианозове до конца 2024 года переедет в более просторное здание. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве началось благоустройство и реабилитация четырех крупных парковых территорий. Об этом сообщил комплекс горхозяйства.

74 дома по программе реновации расселили в столице с начала 2024 года. Об этом рассказали городские власти.