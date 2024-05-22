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Новости

Новости

22 мая, 13:00

Новости

Новости часа: центр госуслуг в Лианозове переедет в новое здание до конца 2024 года

Новости часа: центр госуслуг в Лианозове переедет в новое здание до конца 2024 года

Собянин: центр госуслуг в Лианозове переедет в новое здание до конца года

Новости часа: почти 6 млн туристов посетили Москву в первом квартале 2024 года

Собянин пригласил москвичей на новую экспозицию о цифровизации Москвы на ВДНХ

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Собянин: более 6,3 тыс ребят стали призерами столичной олимпиады школьников

Новости последнего часа: больше 30 стран примут участие в "Форуме будущего БРИКС" в Москве

Новости последнего часа: в Москве утвердили новые критерии поддержки для промышленников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр "Мои Документы" в столичном Лианозове до конца 2024 года переедет в более просторное здание. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве началось благоустройство и реабилитация четырех крупных парковых территорий. Об этом сообщил комплекс горхозяйства.

74 дома по программе реновации расселили в столице с начала 2024 года. Об этом рассказали городские власти.

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