Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 11:45

Общество

Новости часа: почти 6 млн туристов посетили Москву в первом квартале 2024 года

Новости часа: почти 6 млн туристов посетили Москву в первом квартале 2024 года

Собянин пригласил москвичей на новую экспозицию о цифровизации Москвы на ВДНХ

Собянин: на Russpass открылся раздел с идеями для летнего отдыха в Москве

Собянин: призерам финала Московской олимпиады школьников вузы предоставят льготы

Собянин: в майские праздники Москву посетили 2,2 млн туристов

Собянин: более 6,3 тыс ребят стали призерами столичной олимпиады школьников

Новости последнего часа: больше 30 стран примут участие в "Форуме будущего БРИКС" в Москве

Новости последнего часа: в Москве утвердили новые критерии поддержки для промышленников

"Мой район. Новости": объем специализированной медпомощи в 2024 году увеличится в 1,5 раза

Собянин: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 6 миллионов туристов посетили Москву в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работа наземного транспорта в семи округах столицы изменится 23 и 25 мая. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

В выходные, 25 и 26 мая, в Москве обещают до 28 градусов. В субботу, 25 мая, осадков не ожидается, а в воскресенье, 26 мая, прогнозируются кратковременные дожди, сообщили синоптики.

Читайте также
мэр МосквытуризмгородтранспортобществопогодавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика