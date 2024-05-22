Новости часа: почти 6 млн туристов посетили Москву в первом квартале 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 6 миллионов туристов посетили Москву в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работа наземного транспорта в семи округах столицы изменится 23 и 25 мая. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

В выходные, 25 и 26 мая, в Москве обещают до 28 градусов. В субботу, 25 мая, осадков не ожидается, а в воскресенье, 26 мая, прогнозируются кратковременные дожди, сообщили синоптики.

