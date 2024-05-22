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22 мая, 11:30

Новости

Собянин пригласил москвичей на новую экспозицию о цифровизации Москвы на ВДНХ

Собянин пригласил москвичей на новую экспозицию о цифровизации Москвы на ВДНХ

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На ВДНХ открыли выставку, приуроченную к 30-летию Рунета. Она рассказывает о том, как менялась городская жизнь с развитием цифровизации. Как отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, применяемые передовые технологии позволяют делать мегаполис чище, комфортнее и безопаснее.

В экспозиции представлено 30 интерактивных экспонатов. Среди них – компьютер 1995 года, экран, который показывает эволюцию портала mos.ru, и многие другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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