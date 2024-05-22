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Новости

22 мая, 11:15

Новости

Собянин: на Russpass открылся раздел с идеями для летнего отдыха в Москве

Собянин: на Russpass открылся раздел с идеями для летнего отдыха в Москве

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В сервисе Russpass появился раздел, в котором для москвичей и гостей столицы разместили информацию об актуальных мероприятиях. Об этом рассказал Сергей Собянин. Кроме того, там можно приобрести билеты на экскурсии, в музеи или забронировать отель.

Вдобавок к этому, мэр Москвы сообщил, что 2,2 миллиона туристов посетили столицу во время майских праздников. Около 90% из них приехали из регионов России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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